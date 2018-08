Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 37 de ani a provocat un accident rutier extrem de grav in dimineata zilei de miercuri, 29 august, pe un drum judetean din localitatea Parva, judetul Bistrita-Nasaud. Soferita si-a pierdut viata.

- Un accident foarte grav a avut loc in dimineata zilei de miercuri pe DJ 172B, in localitatea Parva din Bistrita-Nasaud. O mama cu trei copii in masina s-a rasturnat pe marginea drumului. In autoturism se mai afla un tanpr de 18 ani.

- Un șofer, in varsta de 19 de ani, avea o alcoolemie de 0,60mg/l in momentul in care a provocat accidentul rutier in care a murit prietenul lui, in varsta de 17 ani. Accidentul rutier s-a petrecut azi noapte, in localitatea Baleni,pe DJ 711. In timp ce conducea mașina, șoferul a pierdut controlul volanului…

- Doi barbati cu varsta de 32, respectiv 63 de ani au murit in urma impactului. O masina a lovit cei doi pietoni, apoi a parasit carosabilul. Accidentul s-a produs pe DN17, in comuna Scheia. „Cei doi pietoni, barbati cu varsta de 32, respectiv 63 de ani, nu prezentau semne vitale, iar cadrele medicale…

- O fetița de doar 3 anișori din Bistrița-Nasaud a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina. Copila a sarit in fața autovehiculului, astfel incat șoferul nu a mai putut evita impactul. Din fericire, leziunile nu sunt grave. Accidentul a avut loc in localitatea Rebra din județul Bistrița-Nasaud,…

- Accidentul s-a produs pe autostrada D5, iar moldovenii mergeau la munca in Germania. In microbuz erau 8 persoane, intre care 3 copii cu varste de 3, 6 si 8 ani. In masina erau insa si cantitati mari de fructe, sticle cu bautura si legume, au descoperit politistii cehi. Un cauciuc al microbuzului…