- Caz de-a dreptul infiorator in Țara Galilor! O femeie, mama a trei copii și cu un succes rasunator in ceea ce privește cariera profesionala, a fost ucisa cu cruzime, cu o drujba. Trupul neinsuflețit al femeii a fost descoperit chiar in camera ei, din locuința sa, iar pana in prezent criminalul nu a…

- O crima teribila a avut loc in Cincu, județul Brașov, acolo unde o femeie de 67 de ani a fost ucisa de soțul ei, din cauza geloziei. Vecinii și rudele sunt ingrozite și nu-și pot reveni din șoc. Totul s-a petrecut in miezul nopții, atunci cand barbatul și-a pierdut controlul și s-a lasat complet dominat…

- Crima terifianta in Capitala. Un copil de aproape doi ani a fost ucis cu sange rece.Se presupune ca infractiunea ar fi fost comisa de o femeie in grija careia a fost lasat minorul. Totul s-ar fi intamplat langa o fasie forestiera.

- Actorul Alec Baldwin exersa miscarea de scoatere a unui pistol din toc si a indreptat apoi arma spre camera de filmat in momentul in care s-a produs impuscatura care i-a fost fatala directoarei de imagine a unui western filmat in Statele Unite, potrivit unor documente judiciare citate luni de mass-media…

- La trei zile dupa ce actorul Alex Baldwin a impuscat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins pe platoul de filmare al westernului „Rust” din Statele Unite, se intensifica apelurile la Hollywood pentru interzicerea folosirii armelor de foc la filmari, scrie AFP. Impuscata in piept…

- Crima șocanta in Italia! Loredana, o romanca stabilita de mai mulți ani in Italia, a fost ucisa cu sange rece de catre partenerul ei de viața. Țipetele femeii au ingrozit un intreg cartier, insa nimeni nu a mai putut sa o salveze pe Loredana. Tragedia s-a produs in orasul Manduria, in provincia Taranto.

- Publicatia rusa Novaia Gazeta a denuntat joi, la implinirea a 15 ani de la asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaia, prescrierea raspunderii penale pentru persoana ori persoanele, inca necunoscute, care au ordonat aceasta crima, informeaza France Presse.

- Sabina Nessa ar fi fost ucisa cand se deplasa de la apartamentul ei la un bar din apropiere, unde urma sa se intalneasca cu o prietena.Potrivit Politiei Metropolitane, trupul ei neinsufletit a fost gasit langa un centru comunitar.„Sabina nu a ajuns la pub si se crede ca a fost ucisa in timp ce se plimba…