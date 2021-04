Stiri pe aceeasi tema

- Nenorocire intr-o familie cu doi copii din satul Berca! Au ramas fara acoperiș, dupa ce casa le-a fost mistuita de flacari. Tragedia s-a produs ieri. Asearap, primarul comunei Berca a facut un apel umanitar catre consateni: “Familia ZAMFIR (cu 2 copii minori), din satul Berca, a ramas fara un acoperiș…

- Guvernul se bate politic, in timp ce SANATATEA din Romania este in „moarte clinica”, medicii sunt pusi in fata alegerii care dintre pacienti trebuie sa traiasca si care nu. Guvernul Citu, clar este pe contrasens cu criza sanitara din Romania, reusind cu brio sa duca Sanatatea in „moarte clinica”. Spitalele…

- Tot mai multi copii infectati cu COVID-19, ajung la spital, medicii avertizeaza ca valul al treilea al pandemiei de coronavirus ii face vulnerabili pe copii. Si mai grav este insa faptul ca, printre acestia, exista si copii intubati. Medicii atrag atentia ca micutii pot avea parte de o afectare pulmonara…

- 90 de copii bolnavi de COVID-19 sunt internati in spitale, iar cinci dintre ei sunt intu-bati, afirma secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan. Virusul nu isi alege victimele. Trebuie sa dam dovada de prudenta maxima in aceasta perioada cand numarul infectarilor creste alarmant la…

- "Teatrul Liric Opera Constanta ". De dr. Adrian Doxan In urma cu 62 de ani, pe 20 martie, se nastea la Slatina cea care avea sa devina celebra soprana Felicia Filip, actual director al Operei Comice pentru Copii din Bucuresti, dar si conf. univ. dr. la Facultatea de Stiinte si Arte din cadrul Universitatii…

- O femeie infectata cu Covid-19 a nascut patru copii la o maternitate din Iasi, evolutia mamei si a celor patru bebelusi fiind favorabila. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul Cițu Directorul Maternitatii ”Elena Doamna” din Iasi, Gabriel Martinescu,…

- Accident grav in sectorul Botanica al Capitalei. In urma acestuia, un șofer in varsta de 26 de ani a decedat, iar alte cinci automobile ce erau parcate, au fost tamponate.Tragedia s-a intamplat pe str.

- Dosare penale intocmite de polițiști sub aspectul savarșirii unor infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice Pe parcursul acestui weekend, Post-ul TARGOVIȘTE: Șofer beat și sub influența drogurilor, implicat intr-un accident apare prima data in Gazeta Dambovitei .