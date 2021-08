Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile au fost postate pe o retea de socializare. Scenele violente surprind momentul in care adolescentul este lovit si pus la pamant de alti tineri.In timpul bataii, ceilalti copii nu au incurajat altercatia, dar nici nu au incercat sa o opreasca. Un adult a fost cel care a intervenit si a sunat…

- Povestea femeii din Africa de Sud care a nascut 10 copii la inceputul acestei luni este falsa, a stabilit o ancheta oficiala, citata de BBC. Niciun spital din provincia unde locuiește aceasta nu are in evidența o astfel de naștere.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intilnit astazi cu un grup de mame care ingrijesc de copii cu dizabilitați severe. „Le-am ascultat pasul și am cautat impreuna soluții la problemele semnalate, care pentru ele sint o realitate zilnica. Pentru a imbunatați viața acestor oameni și a o face…

- Un barbat a deschis focul duminica dimineata in strada intr-o comuna de langa Roma, omorand un om in varsta si doi copii, un incident mai rar intalnit in Europa, transmite Reuters, citand autoritatile locale din Ardea. Atacatorul, un trentagenar, a fost gasit mort mai tarziu intr-o casa din apropiere,…

- Florin Roman și Raluca Turcan, ambii susținatori ai lui Florin Cițu la șefia PNL, au declarat ca unii romani fac cat mai mulți copii ca sa foloseasca alocațiile pentru bautura. Cițu a negat categoric o eventuala susținere a declarațiilor celor doi lideri PNL și a punctat ca nu a avut, in cadrul…

- O mama in varsta de 32 de ani a fost gasita fara viața dupa ce ar fi ingerat o cantitate mare de medicamente. Aceasta ar fi ingerat mai multe antidepresive in sufrageria imobilului in care locuia. Se pare ca suferea de o depresie și ca ar mai fi fost internata de cateva ori la spital […]

- Cinci copii din comuna Coroiesti au fost preluati de rude dupa ce mama lor, o femeie in varsta de 40 de ani, care este insarcinata, a fost injunghiata de concubinul sau, au informat reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui. "La acest moment…

