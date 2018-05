Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite are deosebita placere sa anunte concertele Orchestrei si Corului Fortelor Terestre Americane Stationate in Europa (The United States Army Europe Band & Chorus) care vor avea loc in perioada 30 aprilie – 2 mai la Timisoara si Sibiu. Organizarea acestora a fost posibila cu ajutorul…

- Ieri, Banca Nationala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 330 de ani de la tiparirea Bibliei de la Bucuresti, informeaza banca, printr-un comunicat, potrivit Agerpres. Moneda are o valoare nominala de 100 lei, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 21 milimetri si…

- Vineri, 6 aprilie 2018, in incinta Galleria Mall la parter se deschide Hipermarketul MEGA IMAGE. “Fondat in anul 1995, Mega Image este cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, cu o retea ce cuprinde peste 500 de magazine in Bucuresti si in restul tarii.

- Unul dintre cei mai aprieciati artisti latino ai momentului, cantaretul de origine columbiana Maluma a anunțat prin intermediul rețelelor de socizalizare ca va concerta la București. Artistul va susține in cadrul turneului sau internațional "FAME" o serie de concerte prin Europa, iar București este…

- Cantaretul de reggaeton columbian Maluma, autorul hitului "Felices los 4", va concerta la Bucuresti pe 30 iunie, in cadrul turneului de promovare a celui mai recent album al sau, "F.A.M.E", lansat anul acesta.

- Raiul pasionatilor de bijuterii rare s-a deschis la Bucuresti. Timp de zece zile, iubitorii pietrelor pretioase si semipretioase, dar si cei fascinati de cristale ca produse terapeutice sau obiecte de decor sunt asteptati la Targul de Martisor din cadrul Muzeului National de Geologie. "Vizitatorii…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din România, NEVERSEA va avea loc în perioada 5-8 iulie 2018, în Constanța. Povestea NEVERSEA continua și în 2018 cu experiențe unice, artiști în premiera în România și cu cei mai frumoși…

- Dinamo – FCSB, pe Arena Naționala. Prețul biletelor. Derby de Romania, Dinamo – FCSB, va avea loc duminica, 18 februarie, pe Arena Naționala din București. Partida, care era prevazuta, inițial, a avea loc pe stadionul ”Dinamo” se va disputa in etapa a 25-a din sezonul regulat și va incepe de la ora…