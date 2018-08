Maluma a lansat un nou hit – „Mala Mia”

Stiri pe aceeasi tema

- Daca e vara, toate gandurile duc la mare si la indragostire. Asta si-a spus probabil si Horia Brenciu, asa ca a lansat o piesa numai buna de dansat direct pe nisip, in picioarele goale, alaturi de persoana draga si un pahar de vin. Atat versurile, cat si muzica piesei „Pofta de baut” sunt compuse de…

- Se spune ca “Your vibe attracts your tribe” , iar noul single Milan are cu siguranta vibe-ul perfect. O piesa care celebreaza originalitatea, “This Is My Vibe” pune in evidenta atat vocea speciala, cat si atitudinea care o scoate in evidenta pe tanara artista cu fiecare aparitie. “This Is My Vibe” combina…

- Lansat in urma cu doar cateva ore, clipul de mai jos a strans deja aprope un milion de vizualizari pe YouTube, semn ca va fi HIT. Cu un puternic mesaj pentru femei, piesa face deja furori printre internauti

- Cantecul „Despacito” al lui Luis Fonsi a caștigat, anul trecut, trofeele tuturor categoriilor la care a fost nominalizat in cadrul celei de-a 18-a ediții a Latin Grammy Awards. Acum, Shakira a reușit sa detroneze cea mai vanduta piesa in limba spaniola din SUA. “Clandestino” este cea mai recenta colaborare…

- “Ocean” marcheaza debutul producatorului francez 8KO, care a ales vocea Alexandrei Stan pentru o piesa ce se anunta a fi una dintre cele mai ascultate piese din aceasta vara. Este compusa de Barata Gregory, Ansley Ford, Alexandra Stan, Valentin Tulica, Gerald Blevin Mitchell si Andrei Aurelian Rosca.…

- Jonas Blue si-a luat din nou in serios rolul creatorului de hit-uri si a lansat piesa „Rise”, un featuring cu duo-ul american, Jack & Jack. Noua melodie promite sa fie imnul acestei veri, celebrand colaborarea dintre Jonas Blue si cunoscutul club Hi Ibiza. Jonas Blue face echipa din nou cu Sam Romans…

- Trupa Backstreet Boys a revenit pe scena muzicala cu un nou single. Trupa a lansat piesa „Don’t Go Breaking My Heart”, care va aparea pe urmatorul lor album. Deocamdata albumul nu are inca un nume. Membrii trupei sarbatoresc luna urmatoare 25 de ani de cand canta impreuna. Noul album urmeaza sa fie…