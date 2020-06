O ambulanța a fost implicata intr-un accident rutier in dimineața zilei de luni, 1 iunie 2020, in zona localitații Malu. Salvarea, in care se afla o tanara de 19 ani, gravida la termen, s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea DN2A. Primele indicii arata ca șoferul ar fi incercat sa evite un caine. Cercetarile sunt in curs Primele informații arata ca mașina de ambulanța aparține Substației Urziceni a Serviciului Județean de Ambulanța Ialomița. Cadrele medicale, o asistenta și un ambulanțier, transportau de la Ion Roata catre Spitalul Județean de Urgența Slobozia o tanara de 19 ani, gravida la…