Un grup de 120 de migranti care locuiau in conditii mizere intr-o fosta ferma de vite in Malta vor fi expulzati in Italia, a declarat duminica premierul maltez Joseph Muscat, in contextul amplificarii tensiunilor cu Roma in legatura cu politicile privind migratia, relateaza dpa.



Migrantii au intrat legal in Malta, dar nu aveau permisele necesare pentru a lucra in aceasta tara, a spus Muscat.



"Au ajuns in Italia, unde nu au putut sa isi gaseasca de lucru, asa ca au venit in Malta. Au ajuns cu genti pe care aveau etichete de la zboruri cu avionul din anumite zone din Italia",…