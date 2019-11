Stiri pe aceeasi tema

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters, potrivit Agerpres.Omul de afaceri Yorgen Fenech a fost retinut…

- Un barbat suspectat ca a jucat rolul de intermediar intre comanditar si persoanele acuzate de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in Malta, in 2017, in timp ce ancheta cu privire la coruptie, si care a fost arestat saptamana trecuta a declarat ca-l cunoaste pe comanditar si este pregatit sa-i…

- Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a confirmat marti arestarea unui barbat suspectat ca a actionat ca intermediar in cazul asasinarii jurnalistei Daphne Caruana Galizia in octombrie 2017, transmite dpa.Muscat a declarat ca suspectul ar putea fi gratiat daca va oferi informatii ce vor conduce…

- Vicepresedintele parlamentului slovac Martin Glvac a demisionat joi in urma dezvaluirilor privind legaturile sale cu un om de afaceri care ar fi ordonat uciderea jurnalistului Jan Kuciak in februarie 2018, caz care a dus la ample proteste soldate cu demisia premierului de la acea vreme, Robert Fico,…

- Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia asasinate in 2017 a criticat componenta comisiei de ancheta. Organizatiile pentru drepturile omului au anuntat ca raman ”vigilente”, informeaza Agerpres, citand dpa. Daphne Caruana Galizia a fost ucisa la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei incarcaturi…

