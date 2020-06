Un fost ministru maltez i-a achitat 350.000 de euro unui ucigas platit acuzat de asasinarea fostei jurnaliste Daphne Caruana Galizia, a recunoscut luni, in fata instantei, intermediarul din acest dosar care a provocat valuri de emotie in intreaga Europa, informeaza dpa.



Melvin Theuma a declarat in fata tribunalului maltez care judeca acest caz ca ucigasul platit a primit banii de a la un barbat in numele lui Chris Cardona, care pana in luna ianuarie a detinut functia de ministru al economiei.



Theuma a sustinut ca banii dati de Cardona au ''depasit'' tariful…