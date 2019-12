Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta privind moartea jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia trebuie sa se desfasoare ''fara interferenta politica'', a avertizat marti vicepresedinta pentru valori si transparenta a Comisiei Europene, Vera Jourova, intr-o convorbire telefonica cu ministrul maltez al justitiei,…

- Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, asasinata in 2017, a formulat luni o plangere penala in care solicita investigarea premierului Joseph Muscat privind o posibila implicare a acestuia in asasinat, scrie cotidianul ''Times of Malta'', citat luni de agentia EFE. Sotul…

- Omul de afaceri maltez arestat miercuri in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cautiune in cursul serii de joi, au declarat surse din politie, citate de Reuters.Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub…

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters.

- Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia asasinate in 2017 a criticat componenta comisiei de ancheta. Organizatiile pentru drepturile omului au anuntat ca raman ”vigilente”, informeaza Agerpres, citand dpa. Daphne Caruana Galizia a fost ucisa la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei incarcaturi…

