Malta îşi redeschide frontierele pentru persoanele nevaccinate, dar este obligatorie carantina „Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia unui certificat de vaccinare vor fi obligate sa treaca printr-o perioada de carantina”, a indicat marti seara guvernul maltez.Malta a devenit vineri prima tara din Uniunea Europeana care a anuntat ca isi inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati, sperand sa stopeze cresterea numarului de infectari cu coronavirus.Daca la 27 iunie nu mai inregistrase niciun caz nou, vineri au fost raportate 96, dintre care 90% la persoane nevaccinate.Mica insula mediteraneana cu 500.000 de locuitori se lauda cu cea mai mare rata de vaccinare din UE, 79%… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 9 iulie, Malta a a anunțat ca le va cere tuturor calatorilor sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19 inainte de a intra in țara. Masura trebuia sa intre in vigoare de maine, 14 iulie, insa marți seara, guvernul a anunțat ca renunța sa o mai aplice, impunand, in schimb, turiștilor o…

- Atenție unde plecați in vacanța! Malta iși inchide granițele pentru persoanele nevaccinate. In urma numarului crescut de infectari din ultima perioada, autoritatile malteze au anuntat ca pentru a putea intra in tara nu va mai fi suficient testul PCR, ci toate persoanele trebuie sa fie complet imunizate.…

- Decizia Maltei de a-și inchide frontierele pentru calatorii nevaccinați impotriva Covid ”contravine regulilor europene”, a spus duminica secretarul de stat pentru afaceri europene Clement Beaune, relateaza Agerpres . El a facut apel la autoritațile malteze sa accepte pașaportul sanitar comunitar. ”Nu…

- Malta le cere, de miercuri, vizitatorilor cu varsta de peste 13 ani dovada ca au fost vaccinati impotriva coronavirusului, informeaza AP, potrivit news.ro Astfel, cei care merg in Malta vor fi nevoiti sa prezinte un certificat de vaccinare covid-19 recunoscut de autoritatile sanitare malteze,…

- Malta e prima țara din Uniunea Europeana care a ajuns la pragul de imunizare impotriva COVID-19 de 70%. Potrivit ministrul maltez al sanatații, pe saptamana mai sunt inregistrate maxim 3 cazuri de infectare.

- Uniunea Europeana a convenit miercuri sa-si redeschida complet granitele pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, potrivit surselor AFP. Decizia vine odata cu scaderea numarului de cazuri pozitive nou inregistrate, majoritatea statelor membre ale UE observind o tendinta saptaminala descendenta.…

- Uniunea Europeana a convenit miercuri sa-și redeschida complet granițele pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, potrivit surselor AFP, scrie Mediafax. Decizia vine odata cu scaderea numarului de cazuri pozitive nou inregistrate, majoritatea statelor membre ale UE observand o tendința…

- Sezonul vacanțelor este pe cale sa inceapa, iar unele țari și-au deschis granițele pentru turiștii din toata lumea. Ba mai mult, unele state nu mai impun carantina obligatorie și este nevoie doar de certificatul de vaccinare.