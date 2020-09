Fostul sef de cabinet al premierului maltez Joseph Muscat, Keith Schembri, a fost arestat marti pentru spalare de bani, au relatat media locale, citate de Reuters si dpa. Schembri a fost plasat in arest la primele ore ale zilei de marti, dupa ce un tribunal a decis luni seara inghetarea tuturor activelor sale si ale sotiei si copiilor lui, precum si ale contabilului si asociatilor sai. Arestarea sa a avut loc la cateva zile dupa incheierea unei anchete privind acuzatia ca ar fi primit mita in valoare de 100.000 de euro de la contabilul sau Brian Tonna pentru vanzari de pasapoarte malteze in 2015.…