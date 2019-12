Malta: Familia jurnalistei Daphne Caruana Galizia cere investigarea premierului Joseph Muscat

Stiri pe aceeasi tema

- Familia jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisa in 2017 dupa explozia unei bombe care era plasata sub vehiculul sau, solicita demisia imediata a premierului Maltei, Joseph Muscat, dupa ce acesta a anunțat ca va demisiona luna viitoare, informeaza site-ul agenției DPA, potrivit Mediafax.In…

- Premierul maltez Joseph Muscat le-a transmis apropiaților sai ca intenționeaza sa demisioneze, a informat vineri cotidianul Times of Malta, citat de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Decizia sa a fost luata in urma crizei politice și juridice prin care trece Guvernul in urma uciderii jurnalistei…

- Politistii care investigheaza uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia l-au interogat pe cel mai apropiat consilier al premierului Joseph Muscat in urma unor acuzatii ca ar fi pus la cale crima, potrivit unor surse apropiate de ancheta, relateaza The Guardian, Reuters si DPA.Acuzatiile…

- Ministrul maltez al turismului, Konrad Mizzi, a demisionat marti in urma scandalului in crestere legat de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in 2017, dar a negat orice implicare in cazul care a zguduit Malta, in timp ce ministrul economiei, Christian Cardona, s-a autosuspendat din executiv…

- Șeful Cancelariei guvernamentale din Malta, Keith Schembri, a anunțat marți ca demisioneaza din funcție, informeaza Euronews.Keith Schembri colaboreaza cu Poliția in ancheta privind asasinarea in 2017 a jurnalistei Daphne Caruana Galizia. Premierul țarii, Joseph Muscat, a anunțat ca…

- Ministrul maltez al turismului, Konrad Mizzi, a demisionat marti in urma scandalului in crestere legat de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in 2017, dar a negat orice implicare in cazul care a zguduit Malta, in timp ce ministrul economiei, Christian Cardona, s-a autosuspendat din executiv…

- Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a confirmat marti arestarea unui barbat suspectat ca a actionat ca intermediar in cazul asasinarii jurnalistei Daphne Caruana Galizia in octombrie 2017, transmite dpa. Muscat a declarat ca suspectul ar putea fi gratiat daca va oferi informatii ce vor…

- Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia asasinate in 2017 a criticat componenta comisiei de ancheta. Organizatiile pentru drepturile omului au anuntat ca raman ”vigilente”, informeaza Agerpres, citand dpa. Daphne Caruana Galizia a fost ucisa la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei incarcaturi…