- Italia risca sa genereze in zona euro o criza similara cu cea produsa de Grecia in 2010 daca noul guvern populist se concentreaza doar pe cheltuieli, avertizeaza ministrul maltez al Finantelor, Edward Scicluna, citat de site-ul agentiei Reuters.

- EUROVISION 2018 LIVE VIDEO TVR: Marti seara, artisti din 19 tari vor urca pe scena de la Altice Arena din Lisabona, in prima semifinala a concursului: Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania (in prima parte a show-ului), Armenia, Austria, Croatia,…

- Ministrul de interne slovac Tomas Drucker a declarat luni ca va demisiona, la doar cateva saptamani dupa preluarea functiei, pe fondul amplelor proteste organizate in tara pentru a se cere demiterea seful politiei nationale dupa asasinarea unui jurnalist care lucra la cazurile de coruptie din tara,…

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), iar Comisia Europeana (CE) trebuie sa vegheze la modul in care concureaza intre ele statele membre, a afirmat joi…

- Ministrul slovac de Interne, Robert Kalinak, a demisionat, luni, ca urmare a crizei politice generate de asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, cel care investiga activitatile unei grupari infractionale care avea legaturi cu mafia italiana, relateaza site-ul agentiei Reuters.