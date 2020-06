Malta autorizează debarcarea a 400 de migranţi blocaţi pe mare Malta a autorizat in cele din urma debarcarea a peste 400 de migranti, unii dintre ei blocati pe mare de mai multe saptamani, au informat duminica surse oficiale, citate de AFP.



Cele 425 de persoane, provenite din Libia si salvate in Mediterana in cursul mai multor operatiuni de salvare care au inceput in aprilie, au debarcat sambata seara la La Valletta, a anuntat guvernul intr-un comunicat.



Autoritatile malteze interziceau debarcarea lor si ii mentineau pe imigranti la limita apelor teritoriale, la bordul vaselor de turism special mobilizate, invocand riscurile contaminarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Malta a autorizat in cele din urma debarcarea a peste 400 de migranti, unii dintre ei blocati pe mare de mai multe saptamani, au informat duminica surse oficiale, citate de AFP.Cele 425 de persoane, provenite din Libia si salvate in Mediterana in cursul mai multor operatiuni de salvare care…

- Rezidenti ai unei localitati de lânga Atena si politisti s-au confruntat duminica în cursul unei manifestatii împotriva unei tabere care adaposteste mai multe sute de migranti în regiune, altercatii soldate cu raniti de ambele parti, potrivit AFP.Fortele de politie au utilizat…

- Cipru face oferte de pandemie pentru a atrage turiștii in aceasta vara pe Insula Afroditei. Guvernul s-a angajat sa suporte cheltuielile de vacanța oricarui turist strain, in cazul in care se va infecta cu COVID-19 dupa ce a calatorit in Cipru, noteaza BBC.Intr-o scrisoare facuta publica miercuri, guvernul…

- Organizatia de aparare a drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a cerut vineri Maltei sa autorizeze "imediat" debarcarea pe teritoriul sau a peste 160 de migranti blocati in mod "arbitrar" in Marea Mediterana si sa le acorde azil, potrivit AFP. Cele 160 de persoane - refugiati si migranti - au…

- Aproximativ 280 de migranti sunt blocati pe o nava a Garzii de coasta libiene dupa ce s-a considerat ca debarcarea lor joi in portul Tripoli este prea periculoasa, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (IOM), transmite dpa, potrivit Agerpres.Migrantii au fost returnati spre…

- Vizita papei Francisc in Malta, programata pe 31 mai, a fost amanata la o data ce va fi anuntata ulterior din cauza pandemiei de COVID-19, care a cauzat deja peste 14.000 de decese pe plan mondial, au anuntat luni autoritatile de la Vatican, citate de AFP."Din cauza situatiei mondiale actuale…

- Aproximativ 300.000 de cetateni ai Uniunii Europene ar putea fi blocati in afara blocului comunitar din cauza restrictiilor legate de coronavirus, a declarat vineri seful diplomatiei UE, Josep Borrell, informeaza Agerpres. Serviciul diplomatic al UE a pus deoparte multe din activitatile sale obisnuite,…

- Toți cei blocați acolo au intrat, dupa miezul nopții, in Romania. Autoritațile de la Budapesta au fost de acord sa deschida special pentru ei granița. The post Convoiul romanilor blocați la granița dintre Austria și Ungaria a intrat in țara appeared first on Renasterea banateana .