Stiri pe aceeasi tema

- Fosila veche de 23 de milioane de ani a fost descoperita de Attenborough in Malta cand acesta se afla in concediu pe insula mediteraneana in anii 1960. Acesta i-a facut-o cadou printului George, in varsta de 7 ani, in cursul weekendului, provocand proteste din partea unor maltezi care considera ca artefactul…

- Malta vrea înapoi un dinte al unui rechin preistoric care a fost facut cadou de naturalistul britanic David Attenborough prințului George al Marii Britanii, autoritațile afirmând ca fosila ar trebui expusa pe insula unde a fost descoperita, relateaza CNN.Palatul Kensington a anunțat…

- Malta are in vedere sa solicite returnarea unui dinte de rechin preistoric, oferit cadou printului George al Marii Britanii de catre naturalistul Sir David Attenborough, tara insulara argumentand ca fosila ar trebui expusa pe teritoriul sau, unde a fost descoperita, relateaza luni Reuters potrivit…

- Ministrul sanatatii din Cehia, Adam Vojtech, a anuntat ca si-a inaintat demisia in urma criticilor privind modul in care a gestionat epidemia de COVID-19. Gestul sau vine pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Premierul Andrej Babis i-a multumit…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab a condamnat vineri ceea ce a numit drept arestarea in masa a peste 50 de jurnalisti in Belarus joi seara, inclusiv de la postul public britanic BBC, precum si din partea mass-media locala si internationala, transmite Reuters, potrivit Agerpres."Aceasta…

- Germania vrea sa renunțe la testarea gratuita obligatorie pentru coronavirus a calatorilor care se intorc in țara. Masura a fost introdusa la inceputul lunii cu scopul de a preveni o recrudescența a coronavirusului. Anunțul a fost facut miercuri de ministrul german al sanatații, citand constrangerile…

- Veteran al celui de-al doilea Razboi Mondial, Tom Moore, in varsta de 100 de ani, devenit un simbol al Marii Britanii in timpul crizei de coronavirus, a primit vineri titlul de Cavaler din partea reginei Angliei Elisabeta a II-a și devenit Sir, relateaza Reuters.Festivitatea a avut loc in aer liber…

- Autoritatile cehe au inasprit restrictiile in nord-estul tarii in urma cresterii substantiale a numarului cazurilor de COVID-19, reinstituind obligativitatea purtarii mastii si reducand programul de functionare a restaurantelor, transmite vineri Reuters potrivit Agerpres. Ministrul sanatatii ceh…