Malta: 52 de migranţi de pe nava Lifeline au fost transferaţi în Franţa Un total de 52 de migranti din cei salvati de nava umanitara Lifeline, prinsa intr-o disputa diplomatica, au plecat joi din Malta spre Franta, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat, potrivit dpa. Transferul s-a facut in baza unui acord ad-hoc intre noua tari pentru repartizarea celor 320 de migranti care au debarcat in Malta pe 27 iunie. Nava MV Lifeline a andocat pe insula mediteraneana dupa un blocaj diplomatic de sase zile intre Italia si Malta, care a declansat o noua criza a migrantilor in UE. Impasul a fost rezolvat dupa ce s-a convenit ca migrantii vor fi distribuiti intre Franta, Irlanda,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

