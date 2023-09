Malpraxis la Satu Mare. Medicii au zdrobit capul unui bebeluș abia venit pe lume Un nou caz revoltator cutremura lumea medicala romaneasca. Unui bebeluș din Satu Mare medicii i-au zdrobit capul la naștere provocandu-i decesul. Managerul Spitalului Județean Satu Mare susține ca micuțul a murit din cauza unei afecțiuni rare. Scandal mare la Spitalul Județean din Satu Mare. Sunt vizați de ancheta procurorilor trei medici, o asistenta medicala și o moașa. Aceștia sunt acuzați ca au provocat moartea prin zdrobirea capului unui bebeluș abia venit pe lume, in luna aprilie a acestui an. Avocatul familie susține ca micuțului Mateo i-a fost zdrobit capul, in sprijinul acestei acuzații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

