- De curând, retailerul turc de moda Colin`s a inaugurat în Iulius Mall primul sau magazin din Cluj-Napoca. Brandul se diferențiaza prin inovare, confort și calitate, adresându-se publicului care adopta un stil vestimentar casual.Magazinul Colin`s este situat la etajul…

- Guvernul a introdus doua molecule noi pe lista de medicamente compensate și gratuite; Acesta sunt destinate tratamentului hepatitei C și cancerului de prostata, potrivit purtatorului de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. „La propunerea Ministerului Sanatatii, astazi, in sedinta de Guvern, a fost completata…

- Vremea rea este prognozata in perioada 14 Aug 18:00 - 17 Aug 22:00. Sunt afectate judetele: Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, Braila, București, Buzau,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Piata locala a spatiilor industriale si logistice a depasit un nou prag, ajungȃnd la jumatatea anului 2018 la 3,12 milioane metri patrati, in conditiile in care aproape 90% din stocul actual este concentrat ȋn Bucuresti si alte cinci orase, respectiv Timisoara, Cluj, Ploiesti, Brasov si Pitesti,…

- "In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate…

- Ca un artist ce se respecta, Smiley are deja agenda plina de concerte pana la sfarsitul anului. Artistul refuza job-uri pe banda rulanta, dat fiind programul sau foarte incarcat. Smiley este, fara indoiala, unul dintre artiștii la mare cauare de catre organizatorii de evenimente. In plus, ultimul concert…

- Rezultatele finale, dupa contestații, la Bac 2018 vor fi afișate luni, 9 iulie. Primele note la Bacalaureat 2018 au fost afișate miercuri, 4 iulie. Libertatea.ro iți spune unde vezi rezultatele finale, dupa contestații, la Bacalaureat 2018. Elevii care au depus contestații, nemulțumiți de notele pe…

