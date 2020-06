Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei a anunțat data la care se deschid mall-urile. Ce se intampla cu cinematografele si locurile de joaca Guvernul va deschide mall-urile incepand din data de 15 iunie, in cazul in care pana la aceasta data numarul persoanelor infectate va scadea, a scris ministrul Economiei, Virgil Popescu,…

- Programul prim-ministrului Ludovic Orban de marti, 2 iunie, transmis de Biroul de presa al Guvernului: - Intalnire cu membri ai Asociatiei Investitorilor de Real Estate din Romania (11,00 - Palatul Victoria - oportunitati fotograf oficial)- Participare prin videoconferinta la dezbaterea…

- Virgil Popescu a precizat ca, cel mai probabil, pana vineri va publica un ordin comun impreuna cu ministerul Sanatatii cu privire la regulile pe care trebuie sa le respecte proprietarii teraselor. ″Incepand cu data de 1 iunie vom deschide, asa cum am promis, terasele, urmand ca probabil pana maine sa…

- Nelu Tataru a declarat ca, ținand cont de evoluția numarului de cazuri din ultimele zile nu se pune acum problema instituirii unor noi restricții, ci din contra daca numarul de cazuri va scadea, terasele ar putea fi deschise de la 1 iunie. Ministrul sanatații a spus, intr-o intervenție telefonica la…

- La vizita au mai fost prezenți doamna Raluca Turcan, viceprim ministru, domnul Lucian Bode, ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, domnul Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, domnul Ion Ștefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii și administrației…

- "Ne gandim și la relansarea Romaniei. In momentul in care vom trece de acest varf, vom veni cu al doilea val de masuri care vor stimula economia. La asta lucram, avem grupul interministerial de lucru, discutam și la nivelul președinției, și cu mediul de afaceri. Vor fi masuri fiscale,…

- In contextul in care un milion de contracte de munca din mediul privat au fost suspendate sau chiar incheiate de la inceputul starii de urgenta, s-a pus problema faptului ca in sistemul bugetar nu exista astfel de probleme, iar angajatii isi iau mai departe salariile chiar daca multi stau acasa.…

- Guvernul isi propune, prin capabilitatile existente in tara, ca Romania sa ajunga sa-si asigure echipamentele si materialele necesare in lupta contra COVID-19 din productie proprie, a declarat luni prim-ministrul Ludovic Orban, transmite AGERPRES . “Astazi am avut la Palatul Cotroceni o intalnire cu…