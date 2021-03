Stiri pe aceeasi tema

- Programul mall-urilor, supermarketurilor și teraselor va fi redus in sectorul 5 al Capitalei incepand de joi, 25 martie. Masura va fi in vigoare pana in 11 aprilie, in toate zilele saptamanii. Prefectul Capitalei a anunțat ulterior intr-o declarație de presa ca este decizia primarului și ca verifica…

- UPDATE - Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat ca Departamentul Juridic al institutiei verifica legalitatea deciziei luate de primaria Sectorului 5. "Astfel de decizii se iau de catre Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, nu de catre primarie. Verificam legalitatea unei astfel de hotarari,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a dispus ca incepand de maine, 25 martie 2021 și pana in 11 aprilie 2021 sa se reduca programul agenților economici de pe raza sectorului, dupa cum urmeaza:LUNI – VINERI - mall-urile, hypermarketurile, supermarketurile, terasele, service-urile auto, spalatoriile…

- BUCUREȘTI, 4 mart – Sputnik, Georgiana Arsene. Premierul Romaniei, Florin Cițu, a explicat daca Romania se poate confrunta cu cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, mai ales in condițiile in care, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, a crescut din nou numarul…

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 5,95 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand a avut 6,24 la mia de locuitori, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Pe locurile urmatoare se situeaza Bucurestiul,…