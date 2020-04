Mall-urile ar putea fi deschise peste 3 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Județul Constanța este un potențial focar de infecție, daca nu se iau masurile necesare, a declarat, duminica, Nelu Tataru. Ministrul Sanatații a vizitat doua spitale din Constanța, dar și un centru de carantinare și Spitalul Modular de pe Stadionul Portul. “La nivel de Constanța avem un aflux mare…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca nu ar numi "bonus" sumele de bani pe care cadrele medicale implicate in lupta impotriva coronavirusului ar urma sa le primeasca in plus, precizand ca valoarea urmeaza sa fie stabilita pana la sedinta de Guvern de luni. "As spune un spor de periculozitate, ne…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca exista trei mari focare de infecție cu COVID-19 la nivelul Romaniei: Suceava, Arad, Deva. In acest moment, nu se impune carantina la Arad și Deva. Acesta a anunțat ca vor mai fi angajate 1.000 de persoane la DSP și 1.000…

- Noi detalii despre situația din Romania, oferite de ministrul Sanatații, Nelu Tataru! Ministrul a declarat joi seara, 2 aprilie, ca țara noastra va atinge varful epidemiei de Covid-19 in a doua parte a lunii aprilie. Atunci, conform celor spuse de Nelu Tataru, numarul cazurilor ar putea ajunge și la…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, l-a criticat pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, care s-a aflat miercuri in judetul Timis si care nu s-a interesat de situatia din comuna Sacosu Turcesc unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, iar Primaria a fost inchisa, in timp ce primarul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a transmis un mesaj de mulțumire in cadrul teledonului „Romani Impreuna”, destinat strangerii de fonduri pentru secțiile de terapie intensiva din țara. Afla cum poți dona! Afla cum poți ajuta sa strangem bani pentru a cumpara echipamentele atat de necesare medicilor,…

- Daca Romania va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, cazurile usoare vor fi tratate acasa, a declarat, astazi, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, despre ”scenariul 4”, cel in care Romania va trece de 2.000…

- Ordonanța de urgența ce prevede modificarile din Sanatate a fost publicata miercuri, in Monitorul Oficial. Aceasta aduce schimbari ale sistemului care vor reduce numarul deceselor din Romania, informeaza Playtech. Interesant este ca ministrul Sanatații, Victor Costache, nu se afla printre semnatarii…