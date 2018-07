Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul comercial declansat de Donald Trump intre Statele Unite și Uniunea Europeana ar putea scumpi și la noi whiskey-ul, motocicletele americane sau calculatoarele produse peste ocean și pe care Romania le importa. Americanii au anuntat supra-taxarea otelului si aluminiului, dar si intentia de…

- Rusia introduce taxe suplimentare asupra importului de bunuri din Statele Unite. „Masurile de echilibrare” sunt fi luate ca raspuns la decizia SUA de a majora taxele la importul de oțel și aluminiu. Anunțul de introducere a unor taxe suplimenare a fost facut la 19 iunie de catre ministrul dezvoltarii…

- Principalul consilier economic al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, a recunoscut, duminica, ca disputa comerciala dintre Statele Unite si aliatii lor ar putea avea consecinte asupra economiei americane, relateaza France Presse, informeaza Agerpres.Dar el a descris criticile prim-ministrului…

- Taxele vamale asupra otelului si aluminiului importat de SUA din UE vor intra in vigoare automat pe 1 iunie in situatia in care Uniunea Europeana si Statele Unite nu vor incheia un acord pana atunci, relateaza Reuters, citand o sursa din cadrul Ministerului Economiei din Germania.

- Indicii dolarului si-au accentuat joi declinul, retragandu-se de la maximul acestui an, iar aurul a urcat aproape de nivelul de 1.300 de dolari uncia, dupa ce presedintele american Donald Trump a anulat sumitul cu Coreea de Nord care urma sa aiba loc in iunie, in timp ce posibilitatea ca Statele Unite…

- La fabrica Ford din Craiova s-a inregistrat in primele trei luni ale anului o crestere de 135,8%, cu aproape 2,5 ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. Peste 36.000 de autoturisme EcoSport au iesit pe poarta uzinei.

- Misiunea fortelor americane desfasurate in Siria "nu s-a schimbat", iar presedintele Donald Trump doreste ca acestea sa revina in Statele Unite "cat mai curand posibil", a declarat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit AFP."Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a avut o serie de intalniri oficiale la institutiile din comunitatea de intelligence din Statele Unite ale Americii, se arata intr-un comunicat publicat vineri pe site-ul SRI. Conform sursei citate, la Agentia Centrala de Informatii…