Stiri pe aceeasi tema

- In anii 2000 cele doua Blondy, Andreea Banica și Cristina Rus au avut succes teribil datorita muzicii iar astazi il au datorita soților lor. La 15 ani de la desparțirea lor, blondele teribile ale scenei muzicale au ingropat animozitațile și au accepat sa se revada. Odinioara se intreceau in a caștiga…

- Cei care vor sa petreaca noaptea dintre ani in București au de ales dintr-o sumedenie de opțiuni. Pentru un Revelion in Capitala, doritorii trebuie sa puna la bataie un buget generos. Revelion in București cu prețuri piperate Au mai ramas doar cateva saptamani pana la Revelion, iar romanii sunt in febra…

- Poluare extrema in București. Cele mai mari depașiri au fost inregistrate in Voluntari, Colentina, Ferentari, Popești Leordeni și in zona din spatele Lacului Morii, deci la periferia orașului. Pentru particulele PM 2,5, rețeaua independenta de monitorizare a calitații aerului, Airly.org, a inregistrat,…

- Poliția din Voluntari (Ilfov) a prins sambata doi tineri acuzați de faptul ca i-ar fi furat trei oi lui Gigi Becali, potrivit unui comunicat al poliției. Oile erau la pascut pe un teren din apropierea Bd. Pipera – Voluntari. Cei doi tineri au 17, respectiv 22 de ani. Prejudiciul reclamat este de 1500…

- Politistii orasului Voluntari au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat ca vineri i-au fost sustrase trei oi care se aflau la pasunat pe un teren extravilan din apropierea Bd. Pipera - Voluntari, judetul Ilfov. Potrivit unor surse, proprietarul oilor ar fi omul de afaceri Gigi Becali.

- Polițiștii din Voluntari fac cercetari intr-un dosar de furt și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a poseda permis de conducere. Doi tineri cu varste cuprinse intre 17 și 22 de ani sunt acuzați ca sambata i-ar fi furat trei oi patronului FCSB Gigi Becali, au transmis surse din ancheta…

- Lemon Retail Park , cel mai nou centru comercial din zona Pipera, Voluntari, se deschide oficial pe 12 noiembrie 2022 cu un mare eveniment dedicat persoanelor de toate varstele. Grand Openingul Lemon Retail Park va fi marcat de momentele artistice a patru cantareți consacrați, Delia, Mira, Rareș, Andra…

- Zilele Clujului au o oferta bogata pentru acest weekend, iar vremea va fi excelenta pentru a petrece cateva ore la concertele din centrul Clujului. Pe scenele de la Zilele Clujului vor urca artiști iubiți de mii de oameni, precum Delia, The Motans sau Nicole Cherry și mulți alți artiști. Aceștia vor…