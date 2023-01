Stiri pe aceeasi tema

- Clienții mall-ului din Arad au fost evacuați, joi seara, in urma unei alarme vizand scurgeri de gaze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Clipe de panica, joi seara, in centrul comercial Atrium din Arad. In jurul orei 18.30, persoanele aflate in mall au fost evacuate, spaima lor amplificandu-se odata cu intreruperea furnizarii energiei electrice in interior. Clientii nu au primit niciun detaliu legat de motivul care a stat la baza acestor…

- Orange continua dezvoltarea și extinderea infrastructurii de rețea din Romania și adauga Suceava pe harta orașelor cu acoperire 5G . Incepand de astazi, locuitorii, autoritațile publice și companiile din Suceava au acces la cele mai bune servicii și tehnologii pe care rețeaua Orange le ofera prin intermediul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi atenționari de vreme rea, valabile pentru urmatoarele doua zile. Se anunța ploi abundente, instabilitate atmosferica și vant puternic....

- In magazinele LIDL a fost comercializat produsul „Sødergaarden Chifteluțe de cod, in stil scandinav 340g“ (cod de bare 20295271), cu termenele de valabilitate 15.09.2022 și 25.11.2022. Producatorul Jeka Fish a anunțat ca exista suspiciuni de contaminare cu bacteria Listeria Monocytogenes și recheama…

- Un incendiu a izbucnit luni dimineața devreme la o cladire inalta cu 35 de etaje din Dubai, langa Burj Khalifa, cea mai inalta cladire din lume, noteaza washingtonpost. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Peste 80 de persoane și-au parasit locuințele de pe strada Zavoi din Timișoara, duminica seara, dupa ce au simțit un miros puternic și ințepator, care provoaca tuse. Au fost mobilizate zeci de forțe și mijloace.

- In ziua de 11 octombrie, la ora 13:50:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Serbia un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 5km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 95km N de Nis, 139km V de Craiova, 145km SE de Belgrade, 151km SE de Zemun, 182km NE de Pristina, 187km…