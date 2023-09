Mall din provincie scos la vânzare, după ce a rămas fără chiriași Un mall din municipiul Arad a fost scos la vanzare pentru o suma de circa 9 milioane de euro, dupa ce a ramas fara chiriași. Inaugurat in 2011, in urma unei investitii de aproximativ 70 milioane de euro, mall-ul a fost inchis in ultimii ani, deoarece nu mai avea chiriasi. Au mai functionat, ce-i drept, cateva ghisee ale autoritatilor, pentru carti de identitate, pasapoarte sau permise de conducere, in ultimii patru ani. Pretul de vanzare pornește de la 100 de euro pe metru patrat construit pentru suprafata de 92.000 de metri patrati construiti, potrivit anuntului de vanzare a Galleriei Mall Arad.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

