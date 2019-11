Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de elevi olimpici ieseni si profesori ai acestora au fost premiati astazi la Iasi in cadrul Galei Excelentei in Educatie. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi. Premiile au constat in bani, carti si telefoane mobile. Inspectorul general al Inspectoratului Scolar…

- Peste 500 de elevi olimpici si profesorii acestora vor fi premiati maine de Inspectoratul Scolar, in cadrul Galei Excelentei in Educatie, eveniment aflat la cea de-a VIII-a editie. Gala va avea loc de la ora 12 in Atrium Palas, cu aceasta ocazie urmand sa aiba loc si un moment muzical pregatit de orchestra…

- Proiectul de lege care a trecut de Senat și care va reduce numarul de ore pentru elevi va fi, daca este implementat in forma trimisa la promulgare, „un dezastru” pentru sistem. Cel puțin așa il catalogheaza sindicaliștii din invațamant. „Pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dosar penal deschis la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani și o ancheta interna in paralel, derulata de conducerea unitații de invațamant din municipiu, vor scoate la iveala ceea ce s-a intamplat in dimineața zilei de 10 octombrie 2019, la o ora de educație fizica cu elevi de clasa I.

- "Am participat astazi, cu multa emoție, la deschiderea anului școlar, la Școala Gimnaziala din Santamaria Orlea din Hunedoara, o comunitate mica, dar care merita, ca orice alt loc din Romania, oportunitați solide de educație și dezvoltare. Am credința ca Romania va crește doar daca educația…

- Prima zi de școala este asteptata nu doar de elevi si profesori, dar si de florari. Parinții care au sperat sa faca economii au mers aseara la piata angro de flori din Capitala. Chiar daca preturile au fost mai mari decat de obicei, cumparatorii nu s-au speriat.