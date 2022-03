Motiv de sarbatoare in familia cantareței! Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor vor deveni parinți pentru prima data, iar cei doi au postat un videoclip pe pagina lor personala de Instagram, dezvaluind sexul bebelușului intr-un mod spectaculos. Cei doi amorezi sunt in al noualea cer, asta dupa ce in urma cu puțin timp și-au unit destinele și au spus marele "DA" in fața ofițerului starii civile.