- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lidia Fecioru a oferit detalii emoționante despre nunta fiului ei. Ce a spus bioenergoterapeuta despre marele eveniment. Unde a avut loc casatoria tinerilor indragostiți, dar și de cat timp a fost programata.

- Nicole Cherry traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul sau, Florin Popa. Aceștia au impreuna o fetița in varsta de un an. Dupa ce, in urma cu puțin timp, au facut cununia, cei doi se gandesc și la nunta. Ce declarații a facut artista, dar și cand va avea loc mare eveniment.

- Anda Adam a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre nunta cu logodnicul ei și dorința lor de a avea copii impreuna. Cantareața a decis ca vrea sa aiba gemeni cu Yosif Eudor Mohaci, așa cum iși dorește și fiica ei.

- Pe 2 august, Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor au radiat de fericire, asta pentru ca frumoasa cantareața a adus pe lume un baiețel sanatos. Malina Avasiloaie susține ca viața ei s-a schimbat radical de cand in viața ei a aparut micuțul sau și i-a oferit și primele declarații despre viața de…

- Nicole Cherry a facut primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce fina ei, Malina Avasiloaie, a nascut. Nicole Cherry a povestit cum se simte celebra cantareața dupa naștere, dar și cum a fost momentul in care și-a vazut finuțul pentru prima data. Iata ce a spus artista!

- Este vestea momentului in lumea showbizului romanesc! Malina Avasiloaie a devenit mamica pentru prima data! Blondina pur și simplu nu iși mai incape in piele de fericire și a postat deja și primele imagini cu bebelușul. Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, sunt cei mai impliniți parinți.

- Roxana Dobrițoiu a anunțat ieri an mod oficial faptul ca ea și iubitul ei, Silviu, toboșarul lui Nicole Cherry, au decis sa mearga pe drumuri diferite, asta dupa ce l-ar fi prins in timp ce o inșela. Ei bine insa, lucrurile iau o alta intorsatura astazi, asta deoarece barbatul a facut o serie de dezvaluiri…