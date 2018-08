Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA – Imagini – Scene de razboi civil in mijlocul Capitalei. S-au furat doua pistoale de la jandarmi. Magazine devastate in Piata Victoriei.foto Scene de razboi civil in mijlocul Capitalei. Mai multi protestatari au spart vitrinele unor magazine din Piata Victoriei, fiind solicitata interventia autoritatilor.…

- Un bebelus abandonat in spital a fost bruscat de asistenta medicala care il hranea. Scena a fost filmata de parintele unui alt copil internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste si postata pe Facebook. Conducerea spitalului a dat-o afara pe asistenta, iar politia o cerceteaza pentru rele tratamente…

- Scandal uriaș in mișcarea #REZIST. Sandu Matei, protestatarul care a lovit un batran, in varsta de 71 de ani, in Piața Victoriei, lanseaza acuzații dure la adresa lui Malin Bot.Intr-o postare pe Facebook, Sandu Matei il acuza pe Malin Bot ca lanseaza „minciuni și denigrari” in spațiul public.…

- Jandarmeria romana l-a retinut, miercuri seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, pe cetateanul german Paul-Arne Wagner, jurnalist independent, colaborator al mai multor publicatii, intre care Suddeutsche Zeitung.

- "Cat de frica trebuie sa ii fie lui Dragnea de oameni ca sa ordone jandarmilor astfel de interventii agresive, care nu au nicio motivatie? De un an si jumatate, toate manifestatiile anti-PSD au fost civilizate, pasnice. Nimic nu poate justifica interventia in forta, disproportionata, la intimidare…