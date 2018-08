Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Jandarmeriei precizeaza ca persoanele care au protestat pasnic vineri seara au fost afectate de gazele lacrimogene deoarece nu s-au delimitat de grupurile violente, asa cum li s-a cerut si ca si-au asumat riscurile. Acestia mai arata ca jandarmii au intervenit moderat si rational.

- In Piata Victoriei si-au facut aparitia persoane cunoscute ca facand parte din grupuri violente si galerii ale unor echipe de fotbal. Este anuntul facut acum cateva minute de catre reprezentantii Jandarmeriei. Institutia abilitata cu pastrarea ordinei publicei solicita protestatarilor sa se delimiteze…

- Jandarmeria anunta masuri de securitate inainte de protestul de vineri al diasporei organizat in Piata Victoriei. Va fi un miting impotriva Guvernului, la care mii de romani care muncesc si traiesc in strainatate, au decis sa vina si sa isi ...

- Dani Mocanu e din nou in mijlocul unui scandal și ar putea avea noi probleme cu legea! Asta dupa ce controversatul manelist ar fi filmat un clip pentru una dintre piesele sale cu mai mulți mascați de la Jandarmeria din Dambovița. In prezent, oficialii de la Parchetul Militar cerceteaza o reclamație…

- Temperatura in vaile mici situate in apropiere de varful platoului de gheata din Antarctica ar putea cobori pana la aproape minus 100 de grade Celsius, doborand toate recordurile negative inregistrate anterior la suprafata Pamantului, conform unui studiu recent, citat miercuri de agentia Xinhua,…

- Rajoy s-a instalat miercuri, 20 iunie la biroul nr. 1 pentru ipoteci din Santa Pola (Comunitatea Valenciana), un oraș mic de 35.000 de locuitori, așa cum dezvaluie ziarul "L'Opinion". Aceeași poziție pe care a deținut-o in urma cu 28 de ani, inainte de a se lansa in arena politica, potrivit Le Point,…

- Mii de persoane s-au strans miercuri seara in Piata Victoriei, dupa ce parte dintre ei au protestat la amiaza la Parlament fata de modificarile periculoase aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala. Alte cateva mii au protestat in marile orase din tara. In prima ora a protestului,…

- Oamenii care trec zilnic pe acolo si nu numai ei se arata nemultumiti de faptul ca in orice moment se poate avea loc un accident, care se poate termina tragic. Persoana care ne-a trimis fotografia a spus ca bucatile de tavan au cazut astazi in fata a doua persoane care au reusit sa se fereasca in ultimul…