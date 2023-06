Malik Agar, despre aspectele cheie pentru respectarea unui armistițiu în Sudan In conditiile in care luptele se intensifica in capitala sudaneza, Khartoum, vicepresedintele Consiliului de Suveranitate - de tranzitie - a declarat pentru BBC ca este imperios necesara facilitarea retragerii trupelor din zonele rezidentiale. Malik Agar a fost desemnat in luna aprilie adjunct al conducatorului de facto al Sudanului, comandantul armatei, Abdel Fattah al-Burhan, scrie Rador. El a insistat asupra faptului ca niciun armistitiu nu va fi respectat atata timp cat orasul Khartoum va fi plin de militii. CITESTE SI Pace intre Azerbaidjan și Armenia? Ce spune un oficial armean 01:22… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

