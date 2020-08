Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele statului african Mali, Ibrahim Boubacar Keita, si premierul Boubou Cisse au fost arestati marti dupa-amiaza de militarii care s-au revoltat, a declarat unul dintre liderii rebeliunii, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Soldatii au fraternizat cu manifestantii care cer de luni de zile plecarea…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat luni ca el nu va permite UE sa impuna tarii sale conditii privind statul de drept in schimbul platii fondurilor UE, noteaza France Presse, potrivit Agerpres.Morawiecki s-a exprimat la sosirea sa in a patra zi a summitului UE in cursul caruia…

- Eforturile depuse de Franta de aproape un an pentru relansarea dialogului cu Rusia nu au permis inca sa se ajunga la "rezultate tangibile", a admis joi ministrul francez a apararii Florence Parly, exprimandu-si totodata speranta ca progrese vor fi inregistrate in timp, informeaza AFP. …

- Presedintele rus Vladimir Putin a publicat un amplu editorial in revista americana The National Interest, in care acuza Occidentul de "revizionism" antirusesc in interpretarea evenimentelor celui de-al Doilea al Razboi Mondial, cu cateva zile inainte de ceremonii preconizate in Rusia care vor marca…