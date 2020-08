Stiri pe aceeasi tema

- Junta la putere la Bamako a facut apel la malieni "sa se intoarca la ocupatiile lor" si "sa-si reia activitatile in mod adecvat", cerand de asemenea si incetarea vandalismului, a doua zi dupa lovitura de stat in urma careia a fost inlaturat presedintele Ibrahim Boubacar Keita si guvernul sau, relateaza…

- Un scaun de birou, un dozator de apa si un stand pentru televizor s-au numarat printre obiectele sustrase din locuinta ministrului justitiei Kassoum Tapo, potrivit inregistrarilor video postate pe social media si a caror localizare a fost autentificata de un corespondent al Reuters. Presedintele…

- In cele cateva ore de haos care s-au scurs de la primele focuri de arma trase din baracile militare de la periferia capitalei Bamako si demisia presedintelui Ibrahim Boubacar Keita, primele ''prazi de razboi'' ale loviturii de stat militare de marti din Mali au ajuns in mainile unor…

- Presedintele statului Mali, Ibrahim Boubacar Keita, a demisionat dupa ce a fost retinut marti de armata, potrivit presei locale, citeaza BBC.Intr-o interventie televizata, Keita a spus ca dizolva Parlamentul si Guvernul. „Nu vreau sa fie varsat sange pentru a ramane la putere”, a adaugat el.…

- Statul Mali, unde soldatii au preluat marti controlul asupra unei unitati militare din apropiere de Bamako, provocand temeri privind o tentativa de lovitura de stat, este zguduit de o profunda criza politica dupa alegerile legislative din martie-aprilie, care se adauga unui climat de insecuritate…

- "Putem sa va spunem ca președintele și premierul sunt sub controlul nostru. L-am arestat la el" , a declarat acest militar, care a preferat anonimatul. "IBK și premierul sau se afla intr-un vehicul blindat in drum spre Kati", tabara militara din periferia Bamako unde a inceput revolta militarilor,…

- Presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita si premierul Boubou Cisse au fost arestati marti dupa-amiaza de militarii care s-au revoltat, a declarat unul dintre liderii rebeliunii, in timp ce soldatii au fraternizat cu manifestantii care cer de luni de zile plecarea sefului statului, relateaza AFP."Putem…

