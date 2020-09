Junta militara din Mali, sub presiune pentru a dezvalui planul de revenire la un guvern civil, s-a angajat sambata la o tranzitie intr-un termen de 18 luni, relateaza AFP. Un grup de ofiteri superiori l-a rasturnat de la putere, la 18 august, pe presedintele Ibrahim Boubacar Keita, in functie din 2013 si slabit de mai multe luni de contestare in fata gravelor probleme de insecuritate, de criza economica si institutionala cu care se confrunta tara, dar si de coruptie reprosata intregii clase politice. Foto: (c) LUDOVIC MARIN POOL/EPA Experti desemnati de junta au adoptat o "carta" de tranzitie…