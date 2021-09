Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al apararii, Florence Parly, a sosit duminica in Niger in cadrul unei vizite de doua zile pe care o face aliatilor Frantei in regiunea Sahel, unde operatiunile militare franceze impotriva gruparilor islamiste sunt amenintate de negocieri in Mali pentru angajarea unor mercenari rusi,…

- Franta va incerca sa limiteze eventualele repercusiuni financiare dupa ce Australia a renuntat la contractul cu grupul francez Naval Group pentru construirea de submarine conventionale, a indicat joi ministrul francez al apararii, Florence Parly, transmite Reuters. Ministrul francez nu a exclus ca Franta…

- Eventuala incheiere a unui acord intre junta la putere la Bamako si societatea rusa paramilitara privata Wagner "ar repune in discutie" mandatul armatei germane in Mali, a avertizat miercuri ministrul german al apararii, relateaza AFP. "Daca guvernul din Mali incheie astfel de acorduri cu…

- Franta a incheiat, vineri seara, evacuarile din Afganistan., a anuntat ministrul Apararii, Florence Parly. Aproape 3.000 de persoane au fost evacuate, dintre care 2.600 de afgani. "Operatiunea Apagan, declansata la 15 august la cererea presedintelui Republicii, s-a incheiat in aceasta seara",…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, i-a dat asigurari miercuri omoloagei sale franceze, Florence Parly, ca tara sa ia "in serios" acuzatiile de spionaj cu privire la software-ul israelian Pegasus, suspectat ca ar fi fost utilizat inclusiv impotriva presedintelui francez, Emmanuel Macron, noteaza…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, se va deplasa miercuri la Paris pentru a 'informa' autoritatile franceze referitor la ultimele evolutii legate de NSO, societatea de securitate cibernetica israeliana al carei software Pegasus este suspectat ca ar fi fost utilizat inclusiv pentru…

- Ministrul francez al Agriculturii, Julien Denormandie, a afirmat marti ca „sampanie”, este un nume care poate fi folosit doar pentru vinurile spumante din regiunea omonima din Franta, desi in decursul timpului alte tari au incercat sa sustina ca denumirea este a lor, transmite Reuters.