Mali: ECOWAS cere desemnarea unui preşedinte civil de tranziţie până la 15 septembrie Comunitatea economica a statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a cerut juntei care a preluat puterea in Mali sa desemneze un presedinte civil de tranzitie pana la 15 septembrie, potrivit comunicatului final al summitului ECOWAS de la Niamey, relateaza AFP si Reuters.



"Presedintele de tranzitie si prim-ministrul de tranzitie vor trebui sa fie desemnati cel mai tarziu pe 15 septembrie 2020", a afirmat presedintele Comisiei ECOWAS, Jean-Claude Brou, care a precizat ca tranzitia va trebui sa fie "condusa de un presedinte si un premier civili pentru o perioada de 12 luni".



Intre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea economica a statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a cerut juntei care a preluat puterea in Mali sa desemneze un presedinte civil de tranzitie pana la 15 septembrie, potrivit comunicatului final al summitului ECOWAS de la Niamey, relateaza AFP si Reuters. "Presedintele de tranzitie si prim-ministrul…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a carui realegere este contestata de trei saptamani, a amenintat sa interzica tranzitul exporturilor europene catre Rusia in cazul in care UE impune sanctiuni in acest dosar, relateaza Reuters.Seful statului belarus a facut aceste amenitari in cadrul…

- Junta care a preluat puterea in Mali saptamana trecuta a anuntat duminica seara ca doreste o perioada de tranzitie de trei ani sub conducerea unui militar si a acceptat sa il elibereze pe presedintele demis Ibrahim Boubacar Keita, noteaza AFP preluta de agerpres. "Junta a afirmat ca doreste o perioada…

- Junta care a preluat puterea in Mali saptamana trecuta a anuntat duminica seara ca doreste o perioada de tranzitie de trei ani sub conducerea unui militar si a acceptat sa il elibereze pe presedintele demis Ibrahim Boubacar Keita, noteaza AFP. "Junta a afirmat ca doreste o perioada de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca guvernul american ar trebui sa primeasca o ”parte substantiala” din pretul de vanzare al operatiunilor platformei de socializare video TikTok din SUA si a avertizat ca va interzice serviciul in Statele Unite pe 15 septembrie, in lipsa unei vanzari…

- Speakerul Camerei Reprezentantilor Statelor Unite Nancy Pelosi a anuntat miercuri ca parlamentarii si personalul vor trebui sa poarte masca in Camera in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters, preluata de Agerpres . Membrilor li se va permite sa-si scoata mastile cand se adreseaza Camerei,…

- Speakerul Camerei Reprezentantilor Statelor Unite Nancy Pelosi a anuntat miercuri ca parlamentarii si personalul vor trebui sa poarte masca in Camera in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza joi Reuters, potrivit Agerpres.Membrilor li se va permite sa-si scoata mastile cand se adreseaza…

- Presedintele american Donald Trump a promis marti ca va adopta o pozitie ferma fata de cei care distrug sau vandalizeaza monumentele istorice din Statele Unite, el amenintand ca va folosi forta impotriva unora dintre protestatari, in timp ce activismul politic impotriva nedreptatilor rasiale s-a raspandit…