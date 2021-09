Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul din Mali, Choguel Kokalla Maiga, a acuzat sambata Franta ca "i-a lasat in aer" prin decizia sa de a retrage forta Barkhane, ceea ce justifica necesitatea ca tara sa sa caute alti parteneri, informeaza AFP preluat de agerpres. "Noua situatie creata prin incheierea (activitatii) Barkhane,…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a confirmat sambata ca autoritatile din Mali au abordat o companie militara privata din Rusia, contrar reactiei guvernului de la Bamako de saptamana trecuta, care a respins acest zvon, transmite dpa preluat de agerpres. "Au contactat o companie militara privata…

- Comportamentul SUA in afacerea submarinelor este "iritant si deceptionant", a declarat marti ministrul german al afacerilor externe Heiko Maas, pe marginea Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. "Pot intelege furia prietenilor nostri francezi (...) ceea ce s-a decis - si modul in care s-a decis - este…

- Tarile membre ale Uniunii Europene si-au exprimat luni, la New York, sprijinul in favoarea Frantei si impotriva Statelor Unite in criza submarinelor, informeaza marti AFP. Ministrii de externe ai statelor membre ale UE, care s-au intalnit la New York in marja sesiunii Adunarii Generale anuale a ONU,"si-au…

- Ministrul francez al apararii, Florence Parly, a sosit duminica in Niger in cadrul unei vizite de doua zile pe care o face aliatilor Frantei in regiunea Sahel, unde operatiunile militare franceze impotriva gruparilor islamiste sunt amenintate de negocieri in Mali pentru angajarea unor mercenari rusi,…

- O cooperare intre junta la putere din Mali si compania privata rusa Wagner ar fi "incompatibila" cu mentinerea unei forte franceze in aceasta tara, a avertizat marti seful diplomatiei franceze, relateaza AFP. "Este un lucru deloc compatibil cu prezenta noastra", a declarat Jean-Yves…

- Militantii gruparii jihadiste Statul Islamic acumuleaza forte in nordul Afganistanului pe fondul retragerii trupelor americane si ale NATO de pe teritoriul acestei tari, ceea ce ingrijoreaza Moscova, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relateaza Reuters, citand Interfax…