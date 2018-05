Mali: 50 de soldaţi estonieni se alătură operaţiunii franceze Barkhane Un numar de 50 de soldati estonieni vor pleca la finalul lunii mai sau inceputul lui iunie spre Mali pentru a se alatura militarilor francezi din operatiunea antijihadista Barkhane, potrivit AFP, care citeaza o sursa militara estoniana. Este pentru prima oara cand soldati straini vor lua parte direct la aceasta operatiune franceza. Militari din circa 30 de tari, printre care germani, olandezi, elvetieni si suedezi, au fost in Mali, dar in cadrul misiunii MINUSMA a Natiunilor Unite. Unitatea estoniana va include 36 de soldati de infanterie, traducatori, precum si o echipa de asistenta de sase persoane,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

