Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a invins-o pe FC Hermannstadt, scor 1-0, in runda cu numarul 4 a Superligii. Alexandru Mitrița admite ca victoria a fost obținuta și cu o doza de șansa pe final. Mitrița a obținut penalty-ul din care Andrei Ivan a adus victoria Universitații. Cel mai important transfer al verii…

- CS Universitatea Craiova a deschis scorul in minutul 16 al meciului cu FC Hermannstadt, printr-un penalty transformat de Andrei Ivan. Faza a fost analizata mai bine de trei minute in camera VAR. Revenirea lui Reghecampf pe banca Universitații Craiova a adus un plus de entuziasm in jocul oltenilor. La…

- Antrenorul formației Sepsi, Liviu Ciobotariu, s-a declarat mulțumit de rezultatul meciului cu FCU Craiova, dar a admis ca jocul nu a fost de laudat. „Meciul de astazi a fost forate greu, am intalnit o echipa foarte buna. O prima repriza echilibrata, cu ocazii de ambele parți. Cand Mascarenhas a primit…

- Marius Maldarașanu (48 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat infrangerea cu Farul, 0-1, din prima etapa a campionatului. El considera rezultatul nedrept și a vorbit despre „bulan” al portarului Alexandru Buzbuchi, autor a 7 intervenții salvatoare. „E frustrant. Meritam mai mult in seara asta,…

- Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Maldarașanu (48 de ani), crede ca Farul, CFR, FCSB, Universitatea Craiova și Rapid iși vor disputa titlul intr-o ediție ”dintre cele mai grele, ca și competiție”. El insuși viseaza la play-off, ”dar realist ar fi sa terminam undeva mai sus decat in sezonul precedent”.…

- Valerica Gaman (34 de ani), fostul fundaș al Universitații Craiova, va continua in Liga 1, la scurt timp dupa desparțirea oficiala de formația olteana. Gaman a fost prezentat oficial la FC Hermannstadt. Sibienii au anunțat ca stoperul cu 14 meciuri și un gol la naționala Romaniei a semnat un contract…

- CS Universitatea Craiova s-a reunit astazi. Antrenorul Eugen Neagoe a avut la dispoziție 23 de fotbaliști. Marele absent a fost Alexandru Mitrița (28 de ani). Alexandru Mitrița a fost prezentat marți cu mult fast, in piața „Mihai Viteazul”, dar a lipsit de la reunirea de astazi. Eugen Neagoe a chemat…

- FCU Craiova a remizat, 0-0, cu Hermannstadt, la Sibiu, iar antrenorul oltenilor, Nicolo Napoli nu a fost prea mulțumit de tot ce s-a intamplat. El a admis ca este posibil sa-și incheie colaborarea cu familia Mititelu. „Nu sunt mulțumit. Așteptam mai mult de la echipa mea, dar nu am facut un meci bun.…