- Cristiano Ronaldo ar putea incasa suma uluitoare de 400 de milioane de euro, in Arabia Saudita, a declarat o sursa apropiata noului sau club pentru AFP. Oficialii din Golf vor ca starul lusitan sa promoveze Campionatul Mondial din 2030, atunci cand se pregateste o premiera mondiala. Cristiano Ronaldo…

- FC Argeș a anunțat desparțirea de Mike Cestor (30 de ani), fundaș central dorit la inceputul anului trecut de Gigi Becali la FCSB. Mike Cestor, triplu campion cu CFR Cluj, se desparte de formația din Pitești dupa o jumatate de an. Seara trecuta, FC Argeș a anunțat ca a ajuns „la un acord pentru incetarea…

- Tribunalul Salaj a anulat, astazi, in prima instanța, contractul de vanzare-cumparare a Castelului Wesselenyi din Jibou. Imobilul a fost scos la vanzare de Andrei Ianicicau, moștenitorul imobilului. Castelul a fost vandut firmei Micro Vision SRL, societatea l-a vandut imediat unei alte firme, iar imobilul…

- Gigi Becali i-a dat o replica lui Dan Petrescu, cu doar cateva ore inaintea meciului FCSB – CFR Cluj. Antrenorul oaspeților este convins ca Mihai Stoica nu a spus adevarul in momentul in care a declarat ca Darius Olaru și Andrea Compagno nu vor juca in duelul programat la Arena Naționala, iar omul de…

- FCSB a caștigat clar meciul cu CS Mioveni, 5-1, din etapa a 19-a din Superliga Romaniei. Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul vicecampioanei, a fost mulțumit de ce a vazut. Razvan Oaida a fost inlocuit in minutul 25 cu Malcom Edjouma. Becali a explicat inlocuirea: „Am intrebat și eu. Mi-a zis sa a…

- Gigi Becali vrea sa alimenteze bugetul clubului cu bani din transferuri, dupa ce incasarile din Europa Conference League nu au fost pe masura așteptarilor. Patronul FCSB a dezvaluit ca trei jucatori au avut oferta in aceasta iarna: Andrei Cordea, Adrian Șut și Malcom Edjouma. Toate cele trei propunerile…

- Gigi Becali a anunțat ca vrea sa-l aduca in aceasta iarna la FCSB pe Arnold Garita. Atacantul de 27 de ani s-a remarcat la FC Argeș in principal datorita reușitelor pe contraatac, arsenal pe care roș-albaștrii il utilizeaza rar in Superliga. Becali l-a ochit pe varful camerunez in doua meciuri: „Garita…

- FCSB ar putea ramane in aceasta iarna fara mijlocașii centrali Adrian Șut (23 de ani) și Malcom Edjouma (26). Surse autorizate GSP.ro transmit ca MOL Fehervar, club la care este legitimat și romanul Claudiu Bumba, vrea sa-l cumpere pe Malcom Edjouma in aceasta iarna. Malcom Edjouma, ofertat din Ungaria.…