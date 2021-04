Stiri pe aceeasi tema

- (P) O bucatarie mica poate fi destul de greu de mobilat. Trebuie profitat de tot spațiul pe care il avem la dispoziție și trebuie sa alegem o poziționare practica a electrocasnicelor in așa fel incat sa putem sa le utilizam ușor. Mai mare nu inseamna neaparat mai bine, iar o bucatarie mica poate fi…

- In urma concursului de trecere in corpul ofițerilor, care a fost organizat in perioada ianuarie –martie 2021, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 18 agenți de poliție ai Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au fost promovați. Astfel, noua agenți de poliție au fost trecuți in corpul…

- Consiliul Județean Vrancea va asigura furnizarea și distribuția fructelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație in școli pentru anii școlari 2020 – 2023. Societațile Diplomatic Internațional și PIF&LMS Company SRL au caștigat acordul – cadru avand ca obiect furnizarea și distribuția…

- Un grav accident rutier, soldat cu decesul unui baietel in varsta de doar patru ani, s-a produs sambata noaptea in comuna argeseana Mosoaia. Mama baietelului decedat a fost transportata in aceasta dimineata la un spital din Capitala, starea sa fiind critica.

- Infiintata in sedinta de Consiliu Local din 28 noiembrie 2019, in baza HCL nr. 510, cu 26 de voturi din 27 , Comisia de implementare a proiectului "Scoala profesionala in sistem dual din Constanta", din cadrul Primariei Constanta, a ramas la stadiul de... bune intentii timp de un an si abia zilele acestea…

- In societatea zilele noastre, rar mai vezi o bacatarie fara hota. Gospodinele care gatesc des știu ca este indispensabila, daca vrei sa-ți menții bucataria intr-o stare buna. Acest aparat electrocasnic este de mare ajutor, dar se și murdarește cel mai ușor, astfel ca are nevoie de curațare periodica.