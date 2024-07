Malaria rezistentă la medicamente, o nouă amenințare! Milioane de vieți sunt in pericol daca nu se iau masuri urgente și radicale pentru a opri raspandirea malariei rezistente la medicamente in Africa, avertizeaza oamenii de știința. Recent, 28 de oameni de știința din 10 țari au facut apel la acțiuni urgente in revista Science. Malaria este provocata de un grup de protozoare-parazit numite […] The post Malaria rezistenta la medicamente, o noua amenințare! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

