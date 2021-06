Malagrow: Piața recompensează fermierii profesioniști Metodele de producție intensive sunt justificate și de prețurile de preluare mai mari In comparație cu anii trecuți, recoltele timpurii de legume sunt rasplatite mai bine in Romania, ceea ce arata ca investiția in producția profesionala, intensiva este profitabila – ne spune expertul Malagrow, Csaba Eber. El crede ca „primul pas“ in investițiile fara aport mare de capital este asigurarea suplimentelor de substanțe nutritive moderne și stimularea dezvoltarii culturilor care, prin fructul timpuriu de calitate, pot aduce producatorilor un surplus substanțial de venituri. Prețurile legumelor de pe… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

