Proprietarul unui restaurant din nordul Malaeziei a fost condamnat la cinci luni de inchisoare dupa ce s-a declarat vinovat de incalcarea regulilor de carantina instituite pentru stoparea raspandirii noului coronavirus, relateaza joi dpa. Barbatul, al carui nume nu a fost dat publicitatii, "trebuia sa ramana in carantina, in casa, dar in schimb a iesit pentru a-si deschide restaurantul si, ca urmare, cateva sate din statele Kedah si Perlis au fost inchise", a declarat joi ministrul apararii, Ismail Sabri Yaakob, in cadrul unei conferinte de presa. Ministerul Sanatatii a facut legatura intre acuzat…