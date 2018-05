Stiri pe aceeasi tema

- Conturi automate rusesti de pe Twitter au postat mii de mesaje in sprijinul Partidului Laburist de opozitie in incercarea de a influenta alegerile din Marea Britanie de anul trecut, potrivit unor noi cercetari...

- Din sase candidati, principalul adversar al lui Djukanovic, Mladen Bojanic, s-a clasat pe locul al doilea, cu 33,4 %, a indicat luni comisia electorala de stat din Podgorica, dupa numararea tuturor buletinelor de vot.Ca urmare a victoriei sale in alegeri, Djukanovic (56 de ani), care a…

- Peste o suta de mii de oameni au protestat, sambata, la Budapesta, pentru a contesta rezultatul alegerilor de duminica trecuta. Ungurii au cerut renumararea voturilor, dupa ce premierul Viktor Orban si partidul sau au castigat alegerile cu o majoritate de aprope 49%.

- Opozitia rusa si ONG-uri au denuntat mii de nereguli - transportarea alegatorilor cu autocarul de catre politie, amenintarea unor observatori, introducerea ilegala de buletine de vot in urne - in alegerile prezidentiale de duminica, in Rusia, vizand mai ales o crestere a nivelului prezentei intr-un…

- Liberalii vor vota, duminica, o rezolutie pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de premier, decizia fiind luata prin suplimentarea ordinii de zi a sedintei Consiliul National al partidului, care are loc la Parlament.

- Grupul de la Lima, format din 13 state latino-americane si Canada, a cerut marti reprogramarea alegerilor din Venezuela, informeaza Reuters si AFP. Alegerile nu pot fi libere si corecte, cata vreme in Venezuela exista detinuti politici, opozitia nu participa complet la procesul electoral, iar cetatenii…

- De cand a preluat conducerea Congresului National African (ANC), in decembrie, Cyril Ramaphosa cauta sa il debarce pe Jacob Zuma, acuzat in numeroase cazuri de coruptie, cu scopul de a evita o catastrofa in alegerile generale din 2019.Fostul om de afaceri a ales mai intai varianta blanda…