Malaezia: Mahathir Mohamad, în vârstă de 92 ani, devine prim-ministru Mahathir Mohammad, in varsta de 92 de ani, a depus juramantul in calitate de prim-ministru al Malaeziei joi, devenind cel mai varstnic sef de guvern din lume, la o zi dupa victoria opozitiei la alegerile legislative, care a marcat esecul unei coalitii aflate la putere de 61 de ani, relateaza AFP.



Purtand vesmantul traditional malaezian, Mahathir a depus juramantul in fata regelui Muhammad al V-lea, la palatul national.



La 15 ani dupa ce parasise puterea, Mahathir (fost premier intre 1981 si 2003) a revenit in mod spectaculos pe scena politica pentru a-l infrunta pe fostul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al Malaeziei, Mahathir Mohamed, va deveni cel mai batran prim-ministru din lume dupa ce l-a invins pe Najib Razak, provocand astfel prima schimbare la conducerea tarii in 60 de ani, coalitia Barisan National fiind la putere in aceasta perioada, scrie The Guardian. Mahathir, in…

- Mahathir, in varsta de 92 de ani, care a fost prim-ministru intre 1981 si 2003, a condus coalitia aflata in opozitie, Pakatan Harapan, catre prima sa victorie de la independenta Malaeziei in 1957, castigand o majoritate absoluta in parlament. El va fi investit joi de rege. Victoria lui Mahathir marcheaza…

- Vladimir Putin a depus luni juramantul pentru un nou mandat de presedinte, al patrulea, care va dura sase ani, pana in 2024, in cadrul unei ceremonii solemne la Kremlin, relateaza agentiile internationale de presa.

- Dupa ce a jucat finala Cupei Romaniei, HCM Ramnicu Valcea si-a asigurat participarea in premiera in Cupa EHF La 71 de ani, Gheorghe Sbora are un mare merit in primele medalii obtinute saptamana trecuta de clubul valcean. El a condus echipa ca principal…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Siliscani, a ajuns la Urgente vineri noapte, dupa ce a fost victima unui grav accident de circulatie. Evenimentul rutier a avut loc la intrarea in Stauceni dinspre Victoria, cand un autotren cu numere de Bistrita Nasaud, condus de un sofer in varsta de 30 de ani,…

- In jur de 100 de tineri au jurat credinta patriei. Ostasii care pe viitor vor participa la intalniri de rang inalt si ii vor intampina pe oaspetii de onoare ai tarii au depus juramantul in fata ministrului apararii Eugen Sturza.

- Lasand calea deschisa candidatei agreate, Dancila Ecaterina Andronescu a anuntat ca și ea și Banicioiu au decis sa se retraga din competitie. "Am hotarat sa plecam, pentru ca modul in care au fost gandite procedurile si faptul ca sunt pe pozitia 20 si voturile deja s-au dat, ar fi absolut inutil. Am…

- Promoția Centenarului, seria de elevi ianuarie – noiembrie 2018, a depus vineri, 9 martie, juramantul militar, la sediul Scolii de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca. Emoționați de prezența familiilor și a prietenilor, cei 295 de viitori agenți de poliție au rostit la unison: ”Jur credinta…