Fostul prim-ministru malaezian Najib Razak a fost arestat miercuri si va fi pus sub acuzare in cadrul unei anchete in care este suspectat ca si-a insusit 628 de milioane de dolari din fondul de stat malaezian pentru dezvoltare 1MDB, au anuntat autoritatile malaeziene, relateaza AFP.



Comisia anticoruptie din Malaezia a afirmat ca a obtinut retinerea lui Najib Razak in cadrul anchetei sale privind scandalul legat de fondul 1MDB si "transferarea a 628 milioane de dolari in contul sau personal", potrivit unui comunicat.



Najib a suferit o infrangere surprinzatoare in alegerile…