Maladiile psihiatrice ale politicienilor: De la elan onest la agresivitate și poltronerie Politicienii, ca orice indivizi implicați in funcții de putere și decizie, sunt supuși unui set complex de presiuni și influențe care le pot afecta sanatatea mintala și comportamentul. De-a lungul timpului, observam o transformare frecventa de la entuziasmul și onestitatea inițiala la emfaza, agresivitate extrema și chiar poltronism. Ce se intampla din punct de vedere […] The post Maladiile psihiatrice ale politicienilor: De la elan onest la agresivitate și poltronerie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD-PNL au depașit o criza politica aparuta in contextul majorarii salariului minim. Politicienii celor doua partide au ajuns la un acord pe acest subiect, dupa tensiuni generate de anunțul unilateral al premierului privind creșterea salariului minim la 3.700 de…

- A crescut numarul copiilor drogați cu medicamente pentru afecțiuni psihiatrice procurate fie de la persoane care au probleme de aceasta natura , fie sunt cumparate de la diverși indivizi, avertizeaza medicul Viorela Nițescu, șeful Secției de Toxicologie din cadrul Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a lansat un atac direct catre politicienii care evita contactul cu bucureștenii. Intr-o postare pe Facebook, Piedone a criticat dur lipsa de implicare a politicienilor, in special Nicușor Dan și Gabriela Firea, contracandidații sai la Primaria Capitalei,…

- Klaus Iohannis a promulgat legea PSD-PNL prin care evaziunea fiscala mai mica de un milion de euro nu se va mai pedepsi penal, daca evazioniștii platesc integral prejudiciul, plus o penalizare de 15%. Președintele Klaus Iohannis a dat unda verde vineri, 10 mai, legii propuse de coaliția PSD-PNL, care…

- Elevii se pare ca s-au saturat de promisiuni deșarte, așa ca au trecut la acțiune. Mai exact, Consiliul National al Elevilor a transmis o scrisoare deschisa candidatilor la alegerile locale din 9 iunie. Elevii vor prioritizarea invațamantului in Romania! Așadar, elevii din Romania au transmis prin Consiliul…

- Politicieni și oameni de afaceri romani dar și afaceriști straini cu business-uri in țara noastra au transferat prin fosta Bank of Cyprus bani in paradisul fiscal din Cipru. Politiceni precum Eugen Uricec, fost parlamentar PDL, Catalin Beciu, fost la ALDE și trecut la PNL, și oameni de afaceri de…

- Planul Parlamentului se reuneste, luni dupa amiaza, pentru a vota numirea membrilor plenului Consiliului Concurentei pe locurile vacante. Este vorba de șase funcții de consilieri și una de vicepreședinte. Comisiile juridice si economice din Camera Deputatilor si Senat au avizat, luni dimineața, favorabil…

- Hoții, dar mai ales criminalii sunt trimiși adeseori la testare cu detectorul de minciuni. Rezultatul singur nu este suficient și nu lamurește definitiv un caz. Indica doar faptul ca omul testat spune sau nu adevarul in legatura cu un fapt. De unul singur, fara alte probe, testul cu detectorul de …